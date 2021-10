«Quartier libre» d’Yverdon - «On ne discute pas avec des gens qui ne respectent pas les règles»

Cela fait des années que les élus, ceux d’Yverdon en tête, espèrent que les citoyens vont «s’approprier» la ville. Mission réussie, non?

Non. Le but est que les gens s’approprient l’espace public, pas les parcelles des autres. Si l’on se prévaut de combats écologistes, l’enjeu pour nous est par exemple de libérer de l’espace pris par la voiture, ou créer des zones vertes, culturelles, sportives et sociales dans un rayon de cinq minutes à pied de chaque habitant. Un projet pionnier.