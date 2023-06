«On attend une levée de la grève pour discuter, on ne peut continuer à prendre en otage nos clients et partenaires, dit Pierre Bernheim, président du conseil d’administration. Il n’y a aucune baisse de salaire, aucune suppression de poste et on augmente 250 personnes. Nous n’avons aujourd'hui pas d’autres moyens de pérenniser la situation de Genève Aéroport.»