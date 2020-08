Médecin accusé d’escroquerie – «On ne peut pas facturer plus de temps qu’il n’y a d’heures dans la journée!» Le procureur Christian Buffat a requis quatre ans et demi de détention contre le docteur accusé de surfacturation dans ses cabinets de Montreux et Genève. Ses défenseurs estiment qu’il n’a péché que par excès d’engagement. Flavienne Wahli Di Matteo

La Cour correctionnelle de l’Est vaudois siège maintenant pour déterminer l’éventuelle culpabilité du médecin déjà interdit de pratique. Le verdict sera rendu lundi. VQH

Pour l’accusation, cela ne fait pas un pli: le docteur aux deux cabinets, adulé par des patients défilant par dizaines quotidiennement, 360 jours par an, ne peut justifier le volume démentiel de ses factures par son hyperactivité. Le nombre et la durée des prestations qu’il facturait excèdent ce qu’il est possible d’accomplir, même pour un homme dont l’expertise psychiatrique relève qu’il souffre d’«un ego surdimensionné», au point d’altérer légèrement sa responsabilité pénale.