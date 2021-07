Football – On ne pourra plus fumer à la Tuilière En partenariat avec Unisanté et Swiss Olympic, le FC Lausanne-Sport lance une campagne d’information sur sa nouvelle norme de stade sans fumée. Sport-Center

Le Stade de la Tuilière est désormais non-fumeurs. Tamedia/24 Heures/Jean-Paul Guinnard

Le FC Lausanne-Sport s’est associé à Unisanté et au programme national «cool and clean» de Swiss Olympic pour mettre en place une nouvelle norme sans fumée dans l’enceinte de son nouveau stade de la Tuilière.

À partir de ce mercredi, les supporters sont invités à ne pas consommer de cigarettes, de produits de tabac chauffé et de cigarettes électroniques dans l’enceinte principale du stade. Une campagne d’information vient d’être lancée, afin de transmettre ce message via deux clips vidéos. Disponibles sur le site et les réseaux sociaux du LS, ces clips seront diffusés lors de chaque match.

Une première pour un club romand

Parmi les clubs de Swiss Football League (SFL), le FC Thoune a déjà introduit une interdiction de fumer dans son stade et d’autres clubs ont mis en place des zones sans fumée. Le LS est le premier club romand à introduire une norme sans fumée sur l’ensemble de son stade. En Europe, d’autres grands clubs ont déjà franchi le pas, comme le FC Barcelone, qui a rendu le Camp Nou sans fumée depuis 2012. Les politiques sans fumée remportent l’adhésion des principales instances dirigeantes du sport, telles que l’UEFA, la FIFA et le CIO.

À noter que les personnes désirant consommer des produits du tabac ou des cigarettes électroniques lors des matches pourront se rendre dans les coursives extérieures du stade, où des espaces fumeurs sont disponibles.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.