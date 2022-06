Politique à Yverdon-les-Bains – On ne pourra plus regarder les municipaux façon «Big Brother» La caméra qui avait filmé trois municipaux en train de regarder du foot pendant une séance de Conseil communal a été déplacée. Frédéric Ravussin

Les téléspectateurs qui suivent les débats du Conseil communal d’Yverdon n’ont plus droit à ce plan large qui filme les municipaux de dos. DR

Les «téléspectateurs» attentifs l’ont peut-être remarqué: depuis le 16 juin, le Conseil communal d’Yverdon n’est plus filmé exactement de la même manière que lors des précédentes séances qui se sont tenues à l’Aula Magna du château. Le plan d’ensemble de la salle, qui filme les conseillers de face, a été réajusté. Plus possible du coup de voir l’écran des tablettes des municipaux qui leur font face.

Il était bien là, le nœud du problème. Rembobinons de quelques jours, jusqu’au 2 juin très précisément. Date de l’avant-dernière séance de l’organe délibérant, mais aussi de la rencontre de l’équipe suisse de foot en République tchèque. Un match que trois municipaux ont suivi par moments, comme le révélaient à plusieurs reprises les images proposées par Multi Vidéo, qui filme les débats yverdonnois diffusés en direct.

«Ce plan créait aussi une inégalité de traitement entre conseillers communaux et municipaux.» Yann Denervaud, directeur de Multi Vidéo Sàrl

«Nous avons reçu une remarque de la Commune d’Yverdon, reconnaît Yann Denervaud, directeur de la société, alors qu’à l’interne nous nous étions aussi rendu compte que ce plan posait un souci de confidentialité, d’une part, et créait une inégalité de traitement entre conseillers communaux et municipaux, d’autre part.»

Aucune des quatre caméras posées dans la salle n’offre en effet de vue sur les tablettes ou les dossiers des premiers. Au-delà de ça, de telles images risquent de rendre visibles des documents qui relèvent de la sphère privée et ne peuvent pas être dévoilés publiquement sans l’accord préalable de leur propriétaire.

Déplacée

Action, réaction. L’objectif de «Big Brother» a donc été déplacé de quelques dizaines de centimètres. Sans que cela ne nuise d’une quelconque manière à la captation des débats. «L’ancienne prise de vue n’apportait rien de plus que la nouvelle. Elle sert surtout à montrer la salle lors des votes à main levée. Or ne pas voir les municipaux à ce moment-là n’est en rien problématique, puisqu’ils ne participent pas à ces votes», conclut Yann Denervaud.

