Réactions suisses à l’affaire Roald Dahl – «On ne publie pas des manuels pour former des enfants bien sages» Pour les maisons d’édition suisses, la réécriture de Roald Dahl, motivée par des ambitions pécuniaires, ne fait qu’ajouter de la confusion sur les questions de minorités. Fabrice Gottraux

GERALD HERRMANN

Roald Dahl sans «gros» ni «chauve», la controverse est loin d’être close. On réécrit un auteur de fiction pour le purger des termes potentiellement offensants. C’est le choix de l’éditeur anglais Puffin, qui suit les souhaits des ayants droit de Dahl, soucieux, ceux-là, de pérenniser un catalogue valant de l’or. Pour preuve, Netflix a racheté le tout en 2021 pour 500 millions de livres (560 millions de francs environ) et projette de nombreuses adaptations, séries et films.