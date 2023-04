À Glacier 3000, on se targue d’avoir en ce moment les meilleures conditions de cet hiver. Argument marketing? Pas sûr, car, sans monter jusque là-haut, les conditions semblent des plus appréciables sur les pistes des grandes destinations régionales.

À tel point que certains se demandent, sur les réseaux sociaux et au café du commerce, pourquoi les stations ne jouent pas les prolongations. Les explications de Christian Dubois, directeur de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets et membre du conseil d’administration du Magic Pass.

C’est un peu sec comme réponse, non?

Remettre en service des installations, ce n’est pas appuyer sur un bouton. Et ce n’est pas qu’une question de neige non plus. Les employés ont été engagés en fonction des dates d’ouverture et de fermeture des installations. Certains d’entre eux, qu’ils partent ailleurs ou restent en station, ont le plus souvent déjà un contrat à honorer auprès d’un autre employeur. Et même si quelques beaux jours ont valu de belles affluences pour un mois d’avril, la fréquentation est restée faible durant les dernières semaines. C’est révélateur du fait que les sportifs ont rangé les skis pour sortir les vélos ou s’adonner à d’autres sports de plaine. En ce moment, les possibilités de sports et loisirs sont multiples.