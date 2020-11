Science – «On ne sait pas vraiment quand la mort s’installe» Entre vie et trépas, où se situe vraiment la frontière? La science hésite encore, comme l’explique Stéphane Charpier, professeur de neurosciences et auteur du livre «La science de la résurrection». Geneviève Comby

Le passage de vie à trépas apparaît comme un changement d’état subit. Mais il n’en est rien, détaille le professeur Stéphane Charpier. Getty Images/Science Photo Library RF

La question est sensible. Elle est surtout loin d’être aussi évidente qu’on pourrait le croire. Où situer précisément la frontière entre la vie et la mort? À quel moment le basculement est-il irréversible?

Une pendue qui revient à la vie, des cadavres qui bougent sous l’effet d’impulsions électriques, des expériences de mort imminente: l’histoire de la médecine est truffée d’événements qui ont bousculé ces limites qu’on croyait immuables.

On n’a non seulement pas encore réussi à tuer la mort comme le voudraient certains, mais les techniques les plus sophistiquées de réanimation actuelles sont loin d’avoir clarifié les choses. Pour s’en convaincre, il suffit de lire le passionnant ouvrage du chercheur en neurosciences Stéphane Charpier, «La science de la résurrection».