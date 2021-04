Zone à défendre du Mormont – «On ne s’attendait pas à tenir aussi longtemps dans les arbres» «Écureuil» et «Grelinette», deux des occupants de la colline vaudoise, ont passé plus de quatre jours attachés à la cime des arbres dominant la carrière de Holcim. Ils témoignent. Erwan Le Bec

À l’autre bout du téléphone crypté, ils rigolent un peu, les deux derniers zadistes du Mormont. Mais ils savent qu’ils ont eu chaud. «Écureuil» et «Grelinette», leurs surnoms, ont tenu en haleine les forces de l’ordre pendant plus de quatre jours, attachés aux cimes vertigineuses d’un des plus grands frênes dominant le plateau de la Birette et la carrière de Holcim.

Tout a commencé mardi 30 mars dans l’après-midi, quand les forces de l’ordre font tomber la première zone à défendre (ZAD) de Suisse, déployée depuis octobre dernier. Les deux militants se retranchent d’abord dans un petit bivouac préparé dans un arbre puis, à l’arrivée de la police, grimpent plus haut, où un peu de matériel avait été planqué.