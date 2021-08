Coûts de la santé – On ne saura pas qui gonfle les factures Le Ministère public de la Confédération n’enquêtera pas sur les hôpitaux, médecins et assureurs qui chargent trop les factures de soins. Lucie Monnat

La FINMA se refuse à dévoiler les noms des assureurs qui ont fait l’objet de ses investigations. Keystone

Les factures des hôpitaux et cliniques envoyées aux assurances complémentaires sont trop souvent gonflées par des prestations inutiles, comptées à double, voire imaginaires. Par effet de cascade, ces coûts supplémentaires se répercutent sur les assurés.

Ce constat, établi à la fin de 2020 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), avait fait réagir les défenseurs des consommateurs et des patients. Or la FINMA se refuse à révéler le nom des assurances et prestataires concernés – et le Ministère public de la Confédération (MPC) vient de lui donner raison.