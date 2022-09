Aéroport de Lausanne – «On ne sauvera pas la planète en fermant la Blécherette» Cible d’une énième manifestation de militants du climat il y a deux semaines, l’administrateur du site et pilote Lionel Ducret assure se soucier de l’environnement. Laurent Antonoff

Lionel Ducret, administrateur de l’aéroport de la Blécherette, devant un Pilatus PC-12. (24 heures/Christian Brun)

Alors que la crise énergétique se fait plus cruciale à l’approche de l’hiver, il est un lieu lausannois emblématique qui cristallise les attaques liées au réchauffement climatique, et cela, d’ailleurs, quelle que soit la saison. Il s’agit de l’aéroport de la Blécherette, avec ses 36’000 mouvements d’avion annuels, cible tour à tour des riverains insupportés par le bruit, de la section junior d’Extinction Rébellion, de membres du Conseil communal et, plus récemment, d’un docteur en sciences de l’environnement et d’un municipal du Mont-sur-Lausanne dénonçant «une activité qui ne répond pas à des besoins essentiels» (voir encadré).