Une campagne atypique – On ne s’ennuie pas lors des élections à Corbeyrier Comme en 2016, la campagne a été riche en rebondissements. Alors qu’elle se préparait à sa retraite, Monique Tschumi visera à nouveau la syndicature. David Genillard

Les électeurs de Corbeyrier n’ont pas voulu voir leur syndique Monique Tschumi s’en aller. Vanessa Cardoso/24 HEURES

À Corbeyrier, les élections semblent plus imprévisibles qu’ailleurs. Alors qu’elle annonçait son intention de ne pas rempiler, la syndique Monique Tschumi a été élue ce dimanche au second tour et briguera à nouveau la syndicature.

L’élue n’était pas candidate au premier tour. Mais craignait malgré tout de devoir se porter volontaire, faute de relève: trois des cinq édiles en place, dont elle, laisseraient leur place à la fin de la législature, mais leurs remplaçants ne se bousculaient pas au portillon. Monique Tschumi n’a finalement pas eu à se dévouer; cinq candidats se sont en effet retrouvés en lice le 7 mars sous la bannière de l’Entente communale.