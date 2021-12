Un Noël entaché par Omicron? – «On ne va pas faire de réveillon à quinze, à rigoler et faire la chenille»

Est-il inconscient de maintenir ses repas de famille, alors que les cas du variant sud-africain explosent? Le virologue et professeur Didier Trono donne son point de vue.

«On ne va pas faire de réveillon à quinze, à rigoler et faire la chenille»

Certaines familles hésitent à annuler les festivités de Noël ou à leur donner une plus petite ampleur.

Certaines familles hésitent à annuler les festivités de Noël ou à leur donner une plus petite ampleur.

Le compte à rebours est bientôt écoulé: le réveillon de Noël, c’est dans deux jours. Dans certaines familles, on hésite encore à maintenir les festivités. Faut-il annuler Noël? Réponse avec Didier Trono, virologue et professeur à l’EPFL.

«Pour la population qui n’a pas encore sa troisième dose et a reçu sa 2

«Pour la population qui n’a pas encore sa troisième dose et a reçu sa 2 e dose il y a longtemps, il semble risqué de faire de grandes réunions pour les fêtes.»

Vous êtes plutôt pessimiste…

Il faut savoir que la vaccination à deux doses ne protège que très partiellement contre le variant Omicron, à moins que la deuxième dose ne vienne d’être faite. La bonne nouvelle, c’est que le booster fait remonter les taux d’anticorps à un niveau tel que ce variant est contrôlé. Malheureusement, on ne s’est pas vraiment excité pour l’administrer rapidement à la population suisse… Noël arrive donc trop tôt. Il faut être réaliste: on ne va pas faire de réveillon à quinze, à rigoler et faire la chenille, alors que deux neveux ne sont pas vaccinés, que la grand-mère - vu son âge -, n’a peut-être pas développé une immunité béton même après vaccination, ou que l’oncle a des problèmes d’hypertension.

Loin de moi l’idée de jouer les Philippulus annonçant «le châtiment» dans «L’Étoile mystérieuse» de Tintin, mais il faut que les gens réfléchissent à la précarité de notre situation. On n’est pas vraiment sur la bonne pente, car il y a dans notre match contre la pandémie un nouveau joueur contre lequel nos défenseurs ne sont pas préparés.