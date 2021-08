Editorial - On ne va quand même pas se quitter fâché?

Au tout début de la pandémie, le film «Contagion» sorti près de dix ans plus tôt avait battu de nouveaux records de visionnements. Le caractère quasi prémonitoire de l’œuvre de fiction permettait de se faire peur tout en se rassurant, puisque le Covid n’était pas aussi virulent et mortel que le virus du long métrage de Steven Soderbergh.

Mais dix-huit mois plus tard, notre quotidien pandémique tient de plus en plus du film de zombies que de l’anticipation façon «Contagion». La société, globalement, s’est organisée tant bien que mal pour vivre avec les restrictions sanitaires et surtout ce virus qui résiste.

Mais alors qu’en mars 2020 il nous semblait difficile de se tenir éloigné de nos proches, familles comme amis, et d’observer les fameux gestes barrières visant à protéger les plus faibles en éliminant un maximum de points de contact sociaux, nous voici à présent entrés dans une ère où – volontairement – nous nous mettons à éviter les autres, ou plutôt certains autres avec qui nous ne partageons plus la même vision du monde…

En effet, à la place de renforcer le lien entre parents ou amis, cette pandémie a fait naître un peu partout des foyers de mésentente et des clashs. Un peu comme dans les films de zombies quand les survivants non infectés ne parviennent plus à s’entendre, se trahissent puis finissent par s’entretuer, sans l’aide même des morts-vivants.

«Auparavant, nous déprimions une fois l’écran de la visio-apéro éteint. À présent, nous redoutons le moment où l’inévitable question de la vaccination réduira à néant la bonne entente des participants.»

Au printemps 2020, nous déprimions une fois l’écran de la visio-apéro éteint, rêvant à un traitement qui nous sortirait du confinement et nous permettrait d’à nouveau lever le coude tous ensemble. À présent, suite à quelques retrouvailles qui ont tourné au vinaigre, nous redoutons le moment où l’inévitable question de la vaccination s’invitera dans la conversation et réduira à néant la bonne entente des personnes autour de la table.

Ceci alors que le fameux vaccin – dont il y a un an encore on n’osait espérer une mise au point aussi rapide – est disponible.

Nous ne sommes pas encore parvenus au terme de cette pandémie et personne ne sait vraiment quelle distance il nous reste encore à parcourir. Ce qui est sûr, c’est qu’il reste un peu de route.

Il faut espérer qu’une fois que nous apercevrons enfin la ligne d’arrivée, comme dans les épilogues des films de zombies, nous aurons retrouvé notre capacité à vivre ensemble.

