Initiative populaire en échec – On ne votera pas pour libéraliser l’assurance-maladie Le texte proposant une des couvertures maladie et accidents à la carte n’a pas abouti. Les auteurs invoquent le contexte pandémique. Gabriel Sassoon

La conseillère nationale Yvette Estermann (UDC/LU) faisait partie du comité d’initiative. Yvain Genevay

L’initiative «Oui à plus de codécision de la population dans l’assurance maladie et l’assurance accidents» a échoué. Le délai pour la récolte de signatures a expiré lundi 15 mars sans que les initiants aient pu récolter les 100’000 paraphes nécessaires, rapporte la conseillère nationale Yvette Estermann (UDC/LU), membre la plus connue du comité d’initiative indépendant. «Malheureusement, le texte a été retiré. La pandémie est la cause principale», dit-elle.

Ce projet avait pour objectif de permettre à la population de choisir librement le type et l’étendue de sa couverture. Il voulait inscrire dans la Constitution que la Confédération «accepte différents modèles d’assurance qui correspondent aux différents besoins de la population». La disposition aurait remplacé celle selon laquelle la «Confédération peut déclarer l’assurance maladie et l’assurance accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes».