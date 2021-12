Santé psychique des ados - «On n’emmène pas son enfant chez le psy comme une voiture au garage»

Les conséquences de la pandémie sur la santé mentale des jeunes sont lourdes. Des études l’ont montré, des spécialistes l’ont souligné. Dans ce contexte, l’Université populaire de Lausanne invite les thérapeutes familiaux Nahum Frenck et Jon Schmidt, jeudi soir, pour une conférence sur le thème de l’adolescence. Avant cette soirée, le docteur Frenck explique pourquoi l’heure est grave et réclame un sursaut parental.

Vous constatez aussi que la crise sanitaire a fortement dégradé l’état psychique des jeunes?

Il est beaucoup question de malaise psychique, mais c’est en fait un malaise social, une sociopathie. Et, là-dedans, la pandémie n’est qu’un épiphénomène. Le problème, c’est qu’il y a trop de choses qui se passent en même temps. Je constate d’abord un sentiment de panique face à l’avenir, lié à l’angoisse écologique. Il y a aussi cette vague de mouvements contestataires, parfois associés à des «fake news». L’adolescence est normalement la période de l’enthousiasme, mais les jeunes sont submergés de discours négatifs et fatalistes. Le message, c’est qu’il n’y a plus de futur, et ça les place dans un état de confusion mêlant angoisse, peur et tristesse. Le Covid, c’est presque la cerise sur le gâteau, malheureusement.