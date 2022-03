Éditorial - On n’en a pas fini avec «Guernica»

Tout en s’activant sur son stand comme les 87 autres galeristes d’Artgenève, foire d’art contemporain qui ouvre sa 10e édition jeudi, le Genevois Sébastien Bertrand ne peut s’empêcher de mettre dans la balance son activité de passeur d’art, ce fil conducteur d’un esprit libre.

Et la guerre en Ukraine, qui est aussi celle de l’image, en infligeant le visage d’un absolutisme meurtrier prêt à terroriser et à vider un pays du continent européen.

Lire aussi Pour les galeristes, la foire Artgenève est incontournable Artgenève se forge l’aura d’un grand salon Alors face à cette abjection qu’il prend soin de ne pas nommer, l’homme s’interroge: son rôle de galeriste n’est-il pas soudainement devenu secondaire? Si éloigné de cette réalité meurtrière avec, en poussant le cliché, ses coupes de champagne qui vont célébrer les retrouvailles post-Covid d’un salon international d’art contemporain qui renoue enfin avec l’agenda événementiel.

Impossible de modifier son ADN, élégant par atavisme ou laboratoire de looks plus étudiés les uns que les autres, c’est un peu l’habit du chasseur de tendances ou de pépites dans une foire d’art. Et la deuxième de Suisse après Art Basel n’y fait pas exception, même si elle a réussi à se faire une place dans la cour des grands raouts en soignant sa taille humaine.

«Les artistes ont l’arme qui aide à tordre les contre-vérités.»

Au bout du lac, les retrouvailles sont aussi celles d’un verdict sur l’état du marché, les envies des collectionneurs, les réinventions à envisager – ou pas –, et les galeristes y ont droit! Guerre ou pas. Parce que l’art en est aussi le nerf.

Rappelons-nous que Picasso n’est pas qu’un gros vendeur sur le marché des œuvres où les prix s’articulent en millions de dollars, il a aussi signé «Guernica», concentré en noir et blanc des horreurs que l’homme peut infliger à ses semblables.

Dans cette même peinture née en réponse un peu désabusée à une commande de son pays pour l’Exposition universelle de Paris en 1937, l’Espagnol glisse une colombe. L’oiseau qui sous ses traits d’artiste, vole en nuée sur nos réseaux sociaux depuis une semaine.

«Guernica», réalisée par Pablo Picasso en 1937, alors que la guerre civile épuise son cœur d’Espagnol mais aussi, depuis quelques années, son inspiration. L’immense tableau est au Musée Reine Sofia à Madrid. KEYSTONE

On avait bien dit guerre de l’image! Et l’art, que la plupart des galeristes défendent, s’y range du côté de la résistance. N’est-ce pas d’ailleurs le titre de l’exposition à voir en ce moment au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne?

Elle aligne des actes de foi, de caractère, qui s’élèvent contre les tyrannies cherchant à museler les individus ou les peuples par la violence ou la discrimination. Ce même courage qui anime ces jours de nombreux acteurs culturels russes qui font le choix de la démission pour que la propagande du Kremlin ne gagne pas. Ou de ne pas se rendre à la Biennale de Venise afin que le pavillon national n’y soit qu’une caisse vide.

Les artistes du monde entier ont, dans leur travail de tous les jours, des ressources vitales: c’est à travers leurs œuvres qu’ils nous apprennent à regarder les choses avec sensibilité et à cultiver notre sens critique. L’arme de la liberté, celle qui aide à tordre les contre-vérités.

Florence Millioud Henriques

