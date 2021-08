Réactions aux annonces du Conseil fédéral – «On n’est pas un argumentaire de vente pour le vaccin» Face à une potentielle introduction du certificat Covid, les restaurateurs vaudois et le monde de la culture oscillent entre opposition et pragmatisme. Caroline Rieder

Frédérique Beauvois, porte-parole du collectif «Qui va payer l’addition», pointe une baisse de la clientèle et une hausse des charges pour les restaurateurs, si le certificat Covid était exigé à l’entrée des restaurants. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Face à une mise en consultation du certificat Covid pour accéder aux lieux clos, les réactions alternent entre opposition et pragmatisme. Gilles Meystre, président de GastroVaud, renvoie à sa prise de position sur les réseaux sociaux du mois de juillet, pointant un pass sanitaire contraire à la vocation des restaurateurs, posant des problèmes à la fois juridiques, pratiques et financiers.

Frédérique Beauvois, porte-parole du collectif «Qui va payer l’addition», ne dit pas autre chose: «On n’est pas un argumentaire de vente pour le vaccin. Pour les restaurateurs, cela aurait deux conséquences principales: une baisse de nos revenus car certains clients ne viendront plus, et une augmentation de nos charges, car qui va contrôler le certificat? Nous allons par ailleurs devoir gérer les récalcitrants, comme c’est déjà le cas aujourd’hui avec le SocialPass. Tout cela en plus du personnel très difficile à trouver, du fait que les restaurateurs ne touchent plus aucune compensation financière depuis le 30 juin et des prêts Covid à rembourser. Si cette décision est prise, il faut que les politiques assument: nous devons être dédommagés pour ce travail supplémentaire.»