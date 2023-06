Cohabitation compliquée – On peut chasser les guêpes sans les tuer 2023, année à guêpes? Alors que les premières sont apparues sur nos tables, la Protection suisse des animaux milite contre les pièges qui leur sont fatals. Frédéric Ravussin

Les guêpes ne piquent que lorsqu’elles se sentent menacées. Getty Images

La scène est connue. Jouée et rejouée, elle reste toujours aussi douloureuse. Une table dressée à l’extérieur ou une nappe jetée dans un pré, un repas en famille ou entre amis et… des invitées surprises non désirées, dans leur traditionnel costume rayé de jaune et de noir. Les guêpes participent volontiers aux festivités, visant en premier lieu viande, desserts et boissons sucrées, au grand dam de la plupart des convives qui craignent leur aiguillon comme la peste, n’hésitant pas à disposer des pièges dont ces hyménoptères ne ressortiront pas vivants.