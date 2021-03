Détente dans les eaux chablaisiennes – On peut de nouveau se baigner à Lavey Le centre thermal des Bains de Lavey a rouvert mercredi ses portes au public. Dans une mouture spéciale qui respecte les mesures sanitaires, il est désormais possible de profiter des sources chaudes. Maxime Kissou

Les bains de Lavey sont à nouveau ouverts au public. C’est le seul établissement vaudois qui accueille du public, puisque le complexe d’Yverdon est encore fermé. KEYSTONE/Aline Staub

Les Bains de Lavey sont à nouveau ouverts au public. La décision, prise en début de semaine, ne concerne que les bassins extérieurs. «Nous bénéficions d’une grande surface, près de 1400 m² en extérieur, relève Anthony Dufaux, responsable de la communication du centre thermal. C’est notre chance, et ce qui nous permet de rouvrir au public.» Pour rappel, l’hôtel accueillait des clients depuis décembre dernier, et les pensionnaires étaient les seuls à jouir d’un accès aux bains.

Cet élargissement de l’offre se fait sous un certain nombre de conditions, relativement strictes. Il y a d’abord la contrainte d’une inscription en ligne obligatoire, qui permet de gérer le nombre de clients en amont. Anthony Dufaux rappelle que «la limite spatiale est fixée à 10 m² par personne, et nous ne pouvons donc accueillir plus de 140 personnes simultanément, en comptant les clients de l’hôtel.»

Il est possible de réserver sa place pour une entrée chaque demi-heure et pour une durée de deux heures maximum. «Nous avons remarqué avec nos études que c’est le temps qu’il faut pour profiter de l’offre de bassins en extérieur», explique Anthony Dufaux. Le système informatique ne permet pas d’effectuer plusieurs réservations successives pour pouvoir rester plus longtemps dans l’eau, et de toute façon, les gardes-bains vérifient strictement que le temps de baignade soit respecté.

«Nous n’avons pas eu de problèmes lors de nos réouvertures précédentes, souligne Anthony Dufaux. Les gens comprennent que c’est un plaisir qui leur est offert et ne cherchent pas à en abuser.»

En outre, la désinfection des mains est obligatoire, et le port du masque jusqu’aux bassins aussi, mais pas dans l’eau. Les pièces communes, telles que les vestiaires ou les toilettes, sont constamment désinfectées par les équipes de nettoyage.

Anthony Dufaux explique que l’ouverture n’est pas rentable pour les Bains, mais que c’est dans un souci de bien-être du public et des habitués que cette décision a été prise. Lavey est le seul établissement thermal ouvert sur le territoire vaudois. En effet, les bains d’Yverdon nous ont confirmé qu’ils restaient fermés jusqu’à nouvel avis.