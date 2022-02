Première genevoise – On pourra bientôt voir un film en maillot de bain! Ce drôle d’événement a été imaginé par le Service des sports de la Ville de Vernier. Il aura lieu le samedi 26 février à la piscine du Lignon. Laurence Bezaguet

Les courts et longs métrages projetés prendront pour thématique l’eau. PIERRE ALBOUY

Voir un film en maillot de bain dans une piscine: c’est ce que propose en première genevoise la Ville de Vernier. Cet événement aussi insolite qu’inédit aura lieu le samedi 26 février à la piscine du Lignon. «L’idée est née alors que nous réfléchissions à de nouveaux concepts pour dynamiser l’utilisation de nos structures sportives et attirer du monde dans nos bassins en hiver», explique Maïko Real, responsable de projets au Service des sports. Le concept du cinépiscine est assez simple, ajoute-t-il: «Comme j’ai pu le découvrir dans de grandes villes françaises, les amateurs de grand écran s’installent confortablement en maillot de bain dans des gros fauteuils gonflables aménagés dans le bassin.»

Deux projections sur la thématique de l’eau sont prévues le 26 février au Lignon, en partenariat avec l’Abarc (Association pour un baraquement d’accueil et de rencontres communautaires) et le festival Black Movie: une première à 17 heures, composée de six courts métrages d’animation pour les enfants (dès 6 ans), puis une seconde à 20 heures pour les adultes (dès 16 ans) avec à l’affiche la comédie française de Gilles Lellouche sortie en 2018, «Le grand bain».

Une eau à 30 degrés

D’une durée de 43 minutes, la partie initiale parlera d’une nageuse téméraire, de créatures aquatiques et de marins d’eau douce, réunis dans un programme qui fleure bon l’été et le soleil. «Du petit bassin au grand large en passant par une plage de sable chaud, jetez-vous à l’eau et plongez dans l’aventure», encouragent les organisateurs. Mais les enfants ne risquent-ils pas de prendre cette proposition au premier degré et de semer la pagaille dans la piscine? Le fer de lance de cette soirée se veut prudent: «Comme pour toute première, nous nous adapterons à la situation. Nous souhaitons que ce moment soit récréatif et que tout se passe bien.»

Et tout ce joli monde ne va-t-il pas finir par grelotter en restant aussi longtemps statique? «L’eau de la piscine sera exceptionnellement chauffée à 30 degrés», précise Maïko Real.

Pour répondre aux mesures sanitaires liées au Covid, le nombre de participants sera d’abord limité à 50 enfants (les moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte), puis à 65 adultes lors de la seconde séance. Enfin l’eau sera abaissée à une hauteur de 80 cm pour des questions de sécurité.

Vernier s’est inspiré de l’expérience menée dans des villes françaises, comme ici à Dijon. DR

