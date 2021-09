Chauffage, isolement, voitures, camions… - «On renonce à de nouvelles taxes, mais pas à la loi sur le CO₂»

Trois mois après l’échec de la loi devant le peuple, le Conseil fédéral a repensé ses mesures climatiques. Il faut aller le plus vite possible, mais sans pénaliser, détaille Simonetta Sommaruga.

Il y avait deux sortes d’opposants à la loi. Ceux qui trouvaient qu’on en faisait trop, et ceux qui pensaient que c’était très insuffisant. Vous avez entendu lesquels des deux?

Je pense que les fronts n’ont pas changé. Il y a toujours une partie de la population qui réclame de nouvelles des taxes et des interdictions, et une autre partie qui voudrait revenir en arrière. Au Conseil fédéral, nous sommes persuadés que la population est majoritairement acquise à un renforcement de la protection du climat, et encore plus après les inondations et les incendies de forêt de cet été. Donc, il faut avancer, mais sans pénaliser ceux qui n’ont, par exemple, pas ou peu accès aux transports publics, comme c’est le cas quand on augmente le prix de l’essence.