Avouez-le, on s’est tous sentis ridicules au moins une fois lors de ce confinement au moment de saluer quelqu’un. «Check» du coude ou du pied, petit tortillement maladroit signifiant «houla, j’allais m’avancer pour serrer ta main molle et moite, mais je viens de me souvenir que j’en ai pas le droit, hihi»… Chacun a été emprunté à sa manière. Si tout va bien, cela devrait bientôt être de l’histoire ancienne.

Automatisme glacial

Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis vraiment pas pressée qu’on nous autorise à nouveau à nous faire la bise. Quand on y pense, ce n’est pas un hasard si cette pratique porte le même nom que ce vent désagréable et froid. Dans les deux cas, on risque d’avoir le nez qui coule, des raideurs dans la nuque et de se faire souffler dans les oreilles.

«Le seul moment où une bise sert vraiment à quelque chose, c’est quand on espère conclure et qu’on pose vraiment notre bouche sur la peau de l’autre, en effleurant si possible la commissure de ses lèvres…»

Parce qu’une bise, qu’elle se décline en mode deux, trois ou quatre mouvements, ça reste des frottements de joues et des pincements de lèvres dans le vide, non? Le tout le plus souvent fait avec un automatisme glacial… Le seul moment où une bise sert vraiment à quelque chose, c’est quand on espère conclure et qu’on pose vraiment notre bouche sur la peau de l’autre, en effleurant si possible la commissure de ses lèvres…

Sauf que la plupart du temps, l’exercice est bien moins sensuel, moins délicat, mais pas forcément moins risqué. Surtout quand on arrive en dernier à un souper et qu’on se coltine trente va-et-vient latéraux de la tête, en ne prenant souvent même pas le temps de regarder la personne dans les yeux avant de frotter nos épidermes. Et donc de risquer d’oublier de retenir son souffle en s’approchant de l’ami un peu trop amateur d’ail qui a les bonbons mentholés en horreur!

Un bec ne devrait pas piquer

Comme dans de nombreux domaines, il vaut donc mieux privilégier la qualité à la quantité en matière de salutations sociales et buccales. C’est quand même fou de penser qu’un petit bec — qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, ne pique pas, sauf quand la moustache de mamie Nelly s’en mêle — est tellement plus intime seul que quand il est multiplié par trois.

Et sinon, pour les êtres chers qui nous ont vraiment manqué, on osera peut-être enfin l’accolade, le câlin, le serrage dans les bras, bref le «hug» anglophone. Pas l’espèce de rapprochement gauche où on se tapote les omoplates de manière franchement ridicule. Non. On serre vraiment l’autre dans ses bras. Fort. Et ça fait du bien.