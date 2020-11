Nous savons tous qu’il y avait trois hypothèses: Trump, Biden ou le chaos. On va se noyer dans les péripéties ces prochains jours, mais il faut dépasser une sorte d’hystérisation européenne sur les élections américaines et se demander: quel est l’impact pour nous?

Alors justement, cet impact, en quoi change-t-il si c’est Trump ou Biden?

Je ne sous-estime pas l’importance de cette élection. Si Trump est réélu, il y aura des conséquences énormes pour les Américains: le Parti démocrate pourrait exploser et les activistes qui dirigent les différentes minorités essayer de liquider l’héritage centriste. Des pays comme la Pologne, Israël, l'Arabie saoudite ou encore Taïwan seront enchantés. D’autres plongés dans une énorme déprime. Si c’est Biden, il y aura un certain enthousiasme avec le retour des États-Unis dans les Accords de Paris, sur l’Iran, l’OMS, l’OMC. Mais après on s’apercevra que c’est toujours la même Amérique, celle des sanctions extraterritoriales (ndlr: qui permettent d’imposer unilatéralement le droit américain au reste du monde). Ça nous renvoie à la responsabilité des Européens, or beaucoup de pays continuent de penser que l’Europe ne peut pas devenir une puissance.