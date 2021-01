Protection des données – On se rue sur la concurrente suisse de WhatsApp Le changement de règles de l’application américaine fait les affaires de la messagerie Threema, reconnue comme très sécurisée. Gabriel Sassoon

Les trois fondateurs de Threema, de g. à dr. Silvan Engeler, Martin Blatter et Manuel Kasper, dans leur bureau de Pfäffikon (SZ). René Ruis/Le Matin Dimanche

Des applications concurrentes de WhatsApp connaissent un afflux d’utilisateurs depuis que cette dernière a communiqué, jeudi, une modification de ses conditions d’utilisation. La start-up suisse Threema et sa messagerie instantanée profitent aussi de cet élan.

Les premiers jours qui ont suivi l’annonce, l’entreprise recensait quotidiennement cinq fois plus de nouveaux comptes par comparaison avec le début de l’année, se félicite Martin Blatter, cofondateur. «Mercredi, nous avons encore observé une grosse hausse. On en était à dix fois plus de nouveaux profils que d’habitude.»