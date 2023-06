Deux écrivains, un couple – «On s’entraide, mais on est aussi en concurrence» Les Vaudois Sabine Dormond et Olivier Chapuis se confient à l’occasion de la sortie de leurs livres respectifs. Caroline Rieder

Sabine Dormond et Olivier Chapuis vivent de diverses activités liées à l’écriture. Chacun est le premier relecteur de l’autre. Chantal Dervey

Sabine Dormond et Olivier Chapuis écrivent, chacun de leur côté, et vivent ensemble une histoire d’amour. Depuis une quinzaine d’années, ils forment l’un des rares couples du milieu littéraire romand. À l’occasion de la parution de «Danse nuptiale» et «Brèves de salon», on leur a demandé comment ils voient cette proximité créative, entre soutien, émulation et concurrence.