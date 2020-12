Ouverture des domaines skiables – On skie à Villars et aux Diablerets ce week-end Le dispositif de sécurité mis en place par l’exploitant du domaine a été avalisé par le Canton. David Genillard

Coup d’envoi samedi, sur les pentes de Villars. Florian Cella/24 Heures

La saison de ski démarre avec une semaine d’avance dans les Alpes vaudoises. Alors que l’ouverture des remontées mécaniques était annoncée officiellement pour le 19 décembre, Télé Villars-Gryon-Diablerets (TVGD) accueillera ses premiers skieurs dès samedi. À Villars, la télécabine du Roc d’Orsay et le BVB permettront de rejoindre les pistes. Les télésièges du Grand Chamossaire et Lac noir-Chaux ronde tourneront. Le téléski Lac noir-Bretaye également. Aux Diablerets, la télécabine du Meilleret sera en service pour permettre de dévaler la nouvelle piste olympique et la Jorasse. Les tapis pour débutants des Mazots et de Bretaye fonctionneront. Des détails sur le site de TVGD.