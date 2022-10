25e édition du Ciné-Festival – «On sort la crème pour faire revenir les gens au cinéma» Le rendez-vous annuel du septième art commence lundi. Rencontre avec les organisateurs, Jean-Daniel Cattaneo et Fabrice Gevisier. Alice Caspary

Fabrice Gevisier et Jean-Daniel Cattaneo, le fils et le père, se partagent l’organisation du Ciné-Festival de façon complémentaire. PATRICK MARTIN/24HEURES

Mordus de cinéma, le duo père-fils Jean-Daniel Cattaneo et Fabrice Gevisier revient avec une sélection de nouvelles pépites et animations autour du septième art, en y mêlant leurs passions communes, la BD et la gastronomie. Pour cette 25e édition, du 1er au 6 novembre, à Prilly, Lausanne et Renens, le Ciné-Festival présente une jolie vingtaine de films, dont 12 en compétition, et une douzaine de courts métrages d’étudiants de l’ECAL.