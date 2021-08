Tour du Pays de Vaud pédestre – On tirera la langue à la tour de Gourze Le Tour du Pays de Vaud démarre mercredi à Penthaz. Sept étapes sont prévues dont une de 3,6 km avec plus de 500 m de dénivelé, sur les hauts de Cully. Pierre-Alain Schlosser

La tour de Gourze est le vestige d’une tour de guet médiévale située sur le mont de Gourze, au nord de Riex. GERALD BOSSHARD

Les cuisses vont chauffer et les poumons manquer d’oxygène. Cette année, le Tour du Pays de Vaud enchaîne les épreuves et varie les difficultés. Si les étapes de Penthaz, Champvent, Saint-Prex, Nyon et Apples ne changeront pas (toutes entre 7,5 km et 8,6 km), celle de Mézières innovera avec deux boucles de 4 km. Mais c’est surtout lors du 5e rendez-vous du TPV estival à la tour de Gourze que la surprise interviendra. La distance de 3,6 km n’est qu’un trompe-l’œil, car le redoutable dénivelé de 533 m fera suer plus d’un concurrent. Après un départ à Cully à plat, les concurrents vont faire la grimace et entendre leur pouls taper dans leur gorge. En l’espace de 3 km, il y aura pour ainsi dire plus de montées qu’aux 20 KM de Lausanne. La difficulté représente un quart du dénivelé de Sierre-Zinal, sur seulement 3000 m!