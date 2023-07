Vu et entendu vendredi à Nyon – «On va labourer ce putain de Paléo!» À l’heure du goûter, Nathalie Froehlich et Femme Fatale servaient le rap du terroir bien frappé, féministe, antiraciste, antisexiste et «gore» sur les bords. Fabrice Gottraux

Paléo Festival Nyon, vendredi 21 juillet 2023, la rappeuse Lausannoise Nathalie Froehlich sur la scène Belleville. BASTIEN GALLAY

«Vous voulez du rap gore, un peu?» Il est 16 h 30. Personne n’est encore tout à fait saoul ici. À l’heure du goûter, Paléo tente le côté obscur du hip-hop, la face nord du rap vénère, des rimes tranchantes, des blocs rythmiques à gravir sans filet.

Joli choix de langues bien pendues en provenance du plateau. De Fribourg d’abord, Femme Fatale. Qui ment parfaitement sur son identité, puisque voilà sous le Club Tent deux solides gaillards faisant rimer si vite «une pierre, deux coups» qu’on finit par entendre «une paire de c…». Ou peut-être l’ont-ils dit pour de vrai? Il y a là une solide batterie avec samplers à portée de baguette. Au micro, l’autre monsieur fait très fort aussi. Morceau choisi: «Oups, j’ai craché dans ta soupe. Pardon, ça se confond avec les lardons.» Et encore: «Houlala. Ah, oui, oui.» Le refrain préféré du public, qui venait également de Fribourg, pour partie. Et des choses plus subtiles. Femme Fatale fait du rap enlevé, avec un zeste de beat box dedans. On aime beaucoup.

«Houlala. Ah, oui, oui.» Femme Fatale, de Fribourg, vendredi 21 juillet à Paléo

De Lausanne à présent, merci d’applaudir Nathalie Froehlich sur la scène Belleville. Elle aussi vient des milieux indépendants. On connaît son «Bouge de là», avec cette punchline cataclysmatique, «J’ai pécho la rage». Son credo vendredi soir? «On va labourer ce putain de Paléo!» Des percussions massives, des rythmes ragga dance hall aussi lourds que puissants: l’appareillage scénique a les moyens de ses convictions, qui sont nombreuses. Antisexiste, etc. Pour accompagner ses mots balancés en coup de boutoir, la jeune femme s’entoure d’une danseuse et d’un danseur, soulignant chacune et chacun (ou un·e?) le caractère inclusif du propos, queer dans le fond, globalement tous désirs confondus dans les intentions. On aime beaucoup, aussi.

Ces Helvètes (mot épicène), le programmateur Mathieu Monnier, fils de Jacques Monnier, programmateur en chef du festival, se charge de les ramener dans les rets de Paléo. Et c’est une chose vraiment bonnarde de retrouver dans cette grande foire musicale, parfois sans queue ni tête, quelques magnifiques spécimens de la scène locale, alternative qui plus est. «Battez-vous pour la vraie culture.» C’est le cri de guerre de Nathalie Froehlich. Qui ajoute cette sentence définitive: «Aimons-nous les uns les autres, bordel!» Pas de réclamation possible.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.