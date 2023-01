Un Suisse à la tête du géant maritime Maersk – «On va renverser la table avec des cargos au méthanol» En poste depuis le 1er janvier, Vincent Clerc explique comment son armada de 750 navires peut sillonner les océans «zéro carbone» dès 2040. Pierre-Alexandre Sallier



«Le plus difficile sera d’atteindre 25% des conteneurs déplacés sur des navires brûlant des carburants verts, à la fin de la décennie», reconnaît Vincent Clerc. J-P GUINNARD

Pas de dépaysement au programme. Ambiance sombre et neige pour la direction du géant de la marine marchande A.P. Møller - Maersk A/S, réunie cette semaine au belvédère du Mont-Pèlerin. Le nouveau patron, Vincent Clerc, connaît la région. Il est né non loin de Gruyères, en 1972. «On prend un peu de hauteur pour remettre les choses à plat, entériner des restructurations et lancer tout ça», résume avec une désinvolture presque convaincante le nouvel amiral d’une armada de 750 porte-conteneurs.