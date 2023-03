Labellisation des entreprises – «On veut créer une économie plus équitable et durable» Déployé mondialement, le label B Corp séduit de plus en plus. Des entreprises qui changent le monde, c’est l’espoir de Jonathan Normand à la tête de ce mouvement en Suisse. Alain Detraz

De ses bureaux lausannois, Jonathan Normand dirige l’antenne suisse de B Lab, qui fait la promotion de la certification B Corp. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la création d’un monde plus durable et plus juste. C’est, notamment, sur cette certitude que la certification B Corp a été créée en 2006 aux États-Unis. Son objectif est de labelliser les entreprises qui s’engagent à respecter des normes non seulement environnementales, mais aussi sociales.