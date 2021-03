Nouveau tandem à Boulimie – «On veut faire de ce lieu un tremplin pour tous les humours» Marion Houriet et Frédéric Recrosio attendent avec impatience d’accueillir le public dans les murs restaurés de cet écrin scénique lausannois. Interview. Natacha Rossel

Marion Houriet et Frédéric Recrosio devant le bar du Théâtre Boulimie, fraîchement rénové. L’enseigne lumineuse sera réinstallée à l’entrée. Odile Meylan

Marion Houriet et Frédéric Recrosio trépignent. Dans le foyer rénové du Théâtre Boulimie, le nouveau tandem de direction peaufine les derniers détails, sans savoir quand il pourra enfin accueillir le public dans ce lieu mythique fondé par Martine Jeanneret et Lova Golovtchiner au cœur de Lausanne. Nommés il y a une année – à la suite du clash entre les codirecteurs Kaya Güner et Frédéric Gérard – l’humoriste et la pro de la gestion culturelle ont concocté un menu bien garni (lire encadré) et mitonné un programme de solos «Au pied levé» pour les vacances de Pâques. Essayé, pas pu… Mais pas de quoi entamer leur bonne humeur. Les spectacles annulés seront reportés et la saison se prolongera cet été dans un écrin dédié à l’humour.