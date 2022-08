Nuisances nocturnes – «On vient à Plainpalais parce qu’il n’y a pas d’autres options» Nous sommes allés à la rencontre des occupants nocturnes de la plaine pour qu’ils nous expliquent les attraits des lieux, dont le voisinage se plaint des nuisances. Reportage. Marc Renfer

C’est vers l’aire de jeux pour enfants que le plus de monde était rassemblé vendredi soir sur la plaine de Plainpalais. Magali Girardin

Vendredi, 22 heures à Plainpalais. Les terrasses de la Rue École-de-Médecine sont noires de monde. Les bières dominent les commandes. Trouver une table et des chaises relève de la patience, ou de la chance. À quelques dizaines de mètres, c’est un autre type de mobilier qui s’arrache. Sur la totalité du pourtour de la plaine de Plainpalais, des attroupements se forment et occupent peu à peu bancs et tables publics.