Rencontre avec Marc Lavoine – «On vivait dans un monde de fête où la mort était partout» Mélancolique mais pas trop, le chanteur et comédien fixe sa jeunesse dans le bleu de ses yeux avec un 13e album interdit aux adultes. Francois Barras

«J’ai été élevé par deux gosses. Le titre du disque, c’est aussi pour eux.» Universal Music

Marc Lavoine a un talent pas banal, celui de parvenir à lier dans la même réponse une mythique boîte de nuit parisienne, la poésie de Mallarmé, le «New York Times», les statues compressées de César, le cinéma de Tati et Chabrol, le Panthéon et la force musculaire des grands singes. Tant pis si l’on atterrit généralement assez loin de la question initiale: Lavoine cause. Et tout comme il n’élève jamais la voix quand il chante, il se raconte avec une affabilité prolixe que ne modère en rien le champ d’investigation de son 13e album: son enfance. De la banlieue tranquille des années 60 à la frénésie nocturne des années 80 jusqu’à sa position de quadruple papa, écrivain et comédien, le chemin a été long. Cinquante-neuf années. «Je continue à ne pas arriver à me prendre pour un adulte. C’est un bienfait.»