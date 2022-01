Les hôpitaux face au Covid – «On voit l’embellie pointer»

La progression d’Omicron ralentit. Le Conseil fédéral indique que la situation dans les hôpitaux reste tendue. Le Pr Philippe Eckert, directeur général du CHUV, évoque une «tendance à la stabilisation». L’hôpital vaudois est en mesure d’augmenter son activité opératoire, lourdement freinée pour permettre la prise en charge des patients Covid.

Dans quelle situation se trouve le CHUV en ce moment?

Il y a eu une forte hausse du nombre de cas, surtout à Noël et Nouvel-An. La situation est tendue surtout en médecine interne, service qui accueille des patients moins affectés qu’aux soins intensifs, mais bien plus nombreux. Depuis le début de cette semaine, même si le nombre absolu de patients Covid augmente, le nombre de ces patients en médecine interne a tendance à se stabiliser (une soixantaine)*. Il faudra rester prudent ces quinze prochains jours, mais oui, on voit l’embellie pointer.