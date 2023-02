Séisme en Turquie et en Syrie – «On voit une mobilisation qui fait chaud au cœur» Passé le choc du tremblement de terre, des collectes s’organisent dans le canton de Vaud pour envoyer des biens de première nécessité aux victimes. Chloé Din

L’Association et Centre culturel turc de Moudon organisait mercredi une collecte de vivres et de biens de première nécessité dans ses locaux. Ils seront acheminés auprès des victimes du séisme dans une action coordonnée par le consulat de Turquie à Genève. Présidente de l’association, Figen Ari (à g.) s’est mobilisée toute la journée avec plusieurs bénévoles. PATRICK MARTIN

Contre un mur près de l’entrée du bâtiment, des sacs remplis de vêtements forment une pile impressionnante. Il n’y a plus qu’à les trier pour les envoyer à celles et ceux qui en ont besoin. «Ce sont des gens qui les ont déposés durant la nuit!» lance Figen Ari devant le Centre culturel turc de Moudon. Ce mercredi matin, la présidente de l’association qui gère les lieux est sur le pied de guerre avec plusieurs bénévoles. Pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie, elle coordonne une grande collecte de biens de première nécessité. Et les dons n’ont cessé d’affluer depuis l’annonce de la catastrophe en début de semaine.