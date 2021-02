Fête illégale à Saint-Prex – «On voulait juste s’éclater» Les jeunes qui ont mis sur pied la soirée non autorisée dans un bois ce week-end sont «une bande de potes» de la région. Camille Krafft

Durant la nuit du 5 au 6 février, des étudiants ont organisé dans un bois de Saint-Prex une fête qui a été interrompue par la police. Florian Cella

On cherchait une clairière souillée de déchets, et voici que l’on tombe sur une petite cabane improvisée au bord de la rivière Boiron, avec hamacs et feu de camp. Sur une planche en bois recouverte de feutre et sur une pierre figurent les chiffres 1162, code postal de Saint-Prex. Chaque année, le 6 février, une «bande de potes» de cette bourgade cossue de La Côte vaudoise, dont des étudiants de l’École de commerce du Gymnase de Morges, organise une fête en hommage à leur commune. En ce samedi après-midi chargé d’une atmosphère saharienne, ils sont occupés à ranger le matériel laissé là durant la nuit, après l’interruption de l’édition 2021 par la police. Tout en pliant les bâches et en remplissant les sacs taxés, ils expriment une morosité polie.