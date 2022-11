Podcast – «Ondes de choc» explore les impacts des violences sexuelles Cinq ans après #MeToo, découvrez notre série qui donne la parole aux proches et aux victimes. Alice Randegger

Découvrez tous les vendredis un nouvel épisode de notre série consacrée aux impacts des violences sexuelles sur la vie quotidienne. Les témoignages de 18 personnes se mêlent à l’analyse de médecins (psychiatre, pédopsychiatre, psychologue, gynécologue, sexologue), d’accompagnantes de victimes et de leur entourage dans des parcours juridique ou thérapeutique (LAVI, Viol-Secours) et d’une statisticienne.

Épisode 1: Écouter

Depuis #MeToo, on entend beaucoup que la parole est «libérée». Mais qu’est-ce qui se passe après pour les personnes qui recueillent ces témoignages? Que faudrait-il dire ou faire, vers qui se tourner? Des proches de victimes d’agressions sexuelles expliquent au micro comment ils ont réagi à de telles révélations. Entre empathie absolue et mise à distance, comment accompagner sans se perdre et, surtout, à qui se confier?

Bande-annonce

Depuis #MeToo, on entend beaucoup que la parole est «libérée». Mais qu’est-ce qui se passe après pour les personnes qui recueillent ces témoignages? Que faudrait-il dire ou faire, vers qui se tourner? Des proches de victimes d’agressions sexuelles expliquent au micro comment ils ont réagi à de telles révélations. Entre empathie absolue et mise à distance, comment accompagner sans se perdre et, surtout, à qui se confier?

Alice Randegger est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.