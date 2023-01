CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Onéguine 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour Onéguine le jeudi 23 février 2023 à 19h.

Onéguine Pascal Victor

Connaissez-vous Eugène Onéguine, ce roman d’Alexandre Pouchkine écrit entre 1821 et 1831— celui-là même qui inspira Piotr Tchaïkovski pour son opéra en 1878 et dont le personnage éponyme incarne la figure romantique de la jeunesse aristocratique mondaine de Saint-Pétersbourg, festive, adepte du luxe et désœuvrée?

Vous souvient-il de tous ces ingrédients du romantisme, du spleen au duel fratricide en passant par l’amour impossible? Il y est en effet question de l’héritage de domaines en campagne, d’une amitié «pour tuer le temps» avec Lenski, un jeune poète amoureux d’Olga, d’une jeune fille vertueuse, éconduite, Tatiana, mais aussi de trahison et de mort… Un classique est «une pièce d’or dont on n’a jamais fini de rendre la monnaie», disait à juste titre Louis Jouvet. Vous allez en faire l’expérience sensible à travers un dispositif scénique bi-frontal où chaque spectateur, équipé d’un casque audio, est invité à une plongée dans l’imaginaire, conduit par des voix, tantôt chorales, tantôt chuchotantes de cinq comédiens qui se mêlent parfois à une bande-son réalisée à partir d’extraits de l’opéra de Tchaïkovski.

Vous retrouverez l’équipe artistique d’Un fils de notre temps, avec son esprit de troupe, et la saveur de la traduction d’André Markowicz, cet orfèvre de la langue russe qui a mis près de vingt-huit ans à traduire les cinq mille cinq cent vingt-trois vers de ce roman, et su transmettre la saveur de la métrique russe et de la langue de Pouchkine.

D’après Alexandre Pouchkine

Mise en scène : Jean Bellorini

Informations complémentaires: www.tkm.ch

