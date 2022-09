US Open – Ons Jabeur, la femme qui a appris à dompter la peur La Tunisienne, qui disputera samedi la finale de l’US Open, sera quoi qu’il arrive No 2 mondiale lundi. Elle a par ailleurs acquis un statut d’idole et d’exemple pour le monde arabe. Simon Meier (New York)

Ons Jabeur a son premier titre du Grand Chelem en ligne de mire. Et si elle ne le remporte pas ce samedi à Flushing Meadows, elle remettra l’ouvrage sur le métier. AFP

Sur le t-shirt qu’elle a souvent porté durant cet US Open, on lit trois mots: «Face Your Fears». Affronte tes peurs. Comme toujours lorsqu’elle entre sur un court, et peut-être encore plus que d’habitude, Ons Jabeur aura la trouille, samedi, à l’heure de braver l’événement et la No 1 mondiale Iga Swiatek. Une chose paraît certaine, pourtant: la Tunisienne regardera sa deuxième finale de Grand Chelem, après celle perdue à Wimbledon en juillet, droit dans les yeux.