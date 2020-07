Suisse – Onze conducteurs bruyants poursuivis à Berne Une action de la police a ciblé les véhicules modifiés et les comportements inutilement bruyants jeudi soir dans la capitale fédérale.

Trois véhicules avaient été illégalement modifiés pour être plus bruyants KEYSTONE

La police a mené des contrôles ciblés de bruit jeudi soir en ville de Berne. Onze conducteurs sont poursuivis. Un véhicule a été saisi.

Des contrôles de véhicules qui faisaient rugir leur moteur ou effectuaient des accélérations inutiles ont été effectués dans toute la commune en soirée et dans la nuit. Trois véhicules avaient été illégalement modifiés pour être plus bruyants. Leurs conducteurs sont poursuivis et un véhicule a été saisi.

Huit autres conducteurs sont poursuivis pour émission exagérée de décibels. La police entend poursuivre de tels contrôles à l’avenir.

( ATS/NXP )