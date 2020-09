Canton de Fribourg – Onze délinquants de 14 à 21 ans identifiés La police cantonale a élucidé une série d’actes de délinquance, comprenant des incendies de véhicules dans des parkings d’immeubles de Villars-sur-Glâne, survenus hiver 2019-printemps 2020.

La Police cantonale fribourgeoise a élucidé une série d’actes de vandalisme perpétrés entre novembre et mars à Villars-sur-Glâne (FR). Elle a interpellé les quatre principaux auteurs présumés, âgés de 15 à 17 ans, et sept autres auteurs présumés, âgés de 14 à 21 ans. Tous sont de sexe masculin.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis de confondre douze auteurs présumés et d’élucider plus d’une trentaine de plaintes, a indiqué mardi la Police cantonale. Ils seront dénoncés au Tribunal des mineurs et au Ministère public, précise le communiqué. Le préjudice total est estimé à 200’000 francs.

Plus d’une trentaine de plaintes

Les actes de vandalisme les plus importants ont concerné des incendies d’un local au sous-sol d’un centre commercial, de locaux du centre sportif et d’immeubles, ainsi que de canapés forestiers. Des véhicules privés, des bâtiments communaux, des écoles primaires et des habitations privées ont aussi été endommagés.

Les auteurs présumés, principaux et secondaires, sont tous domiciliés dans la région. Placés en arrestation provisoire, ils ont été entendus et ont reconnu leur implication. Par la suite, ces adolescents et jeunes hommes ont été relaxés au terme des opérations de police.

À ce jour, plus d’une trentaine de plaintes pénales, déposées entre 2019 et cette année, ont été élucidées par la Police cantonale. A noter que l’incendie des bus scolaires, survenu en 2018, toujours à Villars-sur-Glâne, a aussi trouvé une explication lors des investigations.

ATS/NXP