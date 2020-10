Valais – Onze délinquants de moins de 17 ans interpellés à St-Maurice Durant les cinq premiers mois de l’année, des vols, des dommages à la propriété sur des bâtiments publics ont été commis pour une valeur environ de 15000 CHF par un groupe qui vient d’être identifié. NXP

Entre février et mai 2020, de nombreux délits ont été commis en ville de St-Maurice. L’enquête de la Police cantonale a permis de procéder à l’élucidation de 13 délits et à la dénonciation de 11 adolescents. Après des mois d’enquête, la Police cantonale est parvenue à identifier et à interpeller pas moins de 11 jeunes âgés entre 13 et 17 ans.

Ces derniers sont suspectés d’avoir commis, entre les mois de février et de mai 2020, un total de 13 délits. Parmi ces infractions commises par des groupes d’adolescents comptent des vols par effraction et par introduction clandestine, ainsi que des dommages à la propriété causés en ville de St-Maurice, principalement sur des bâtiments publics (collège théâtre, piscine etc.). Les montants des préjudices s'élèvent à 11'800 francs pour les dommages et à quelque 500 francs de butin.

Ces adolescents ont notamment été dénoncés au Tribunal des mineurs pour lésions corporelles simples, menaces, vols, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes.