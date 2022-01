Approvisionnement électrique – Onze mesures pour davantage d’énergie solaire en Suisse L’association suisse des professionnels de l’énergie solaire affirme que le photovoltaïque doit fournir quinze fois plus d’électricité qu’aujourd’hui d’ici 2050.

Swissolar appelle à accélérer la production d’énergie photovoltaïque. KEYSTONE/Valentin Flauraud

L’énergie solaire doit devenir le pilier de l’approvisionnement énergétique suisse, selon Swissolar. Le photovoltaïque devrait fournir 45 térawattheures d’électricité en 2050, soit quinze fois plus qu’aujourd’hui. Pour atteindre cet objectif, l’association suisse des professionnels de l’énergie solaire propose onze mesures.

Le photovoltaïque devrait fournir en Suisse de l’électricité en grande quantité, «renouvelable, en temps réel et à un prix avantageux», a-t-on appris mercredi lors d’une conférence de presse en ligne de Swissolar. Mais pour réussir cette transition et sortir du nucléaire, il faut construire plus et plus vite, selon elle.

À lire Abo Énergie photovoltaïque Et si chaque toit avait des panneaux solaires? Abo Lutte pour le climat La Suisse pourrait fonctionner avec la seule énergie du soleil Abo Réchauffement climatique C’est la dernière heure pour le climat Swissolar estime que les valeurs cibles pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables prévues dans le message ad hoc du Conseil fédéral sont trop basses pour atteindre la sécurité d’approvisionnement et l’objectif net zéro en 2050. Au lieu de 39 térawattheures (TWh) de production en 2050, il faudrait viser 50 TWh, dont 45 TWh issus d’installations photovoltaïques, précise l’organisation. Cette valeur correspond à moins de la moitié du potentiel solaire de la Suisse. Engager les cantons Dans son programme en onze points, l’association demande l’augmentation du supplément réseau de 0,5 centime par kilowattheure ainsi qu’une rétribution de reprise réglementée de manière uniforme. Les autres mesures proposées concernent l’aménagement du territoire, la formation et le perfectionnement de spécialistes, la participation de la Suisse à la construction d’une industrie solaire européenne ainsi que la suppression des coûts supplémentaires inutiles et des obstacles administratifs. Swissolar propose en outre d’introduire dans tous les cantons une obligation d’utiliser toutes les surfaces appropriées liées à de nouvelles constructions et à des rénovations. En effet, les surfaces de toitures et de façades des bâtiments existants pourraient produire plus d’électricité (environ 66 TWh) que la Suisse n’en consomme actuellement.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.