Retour de soirée – Open Air d’Estavayer, un succès bien tassé Carton plein pour MC Solaar et Claudio Capéo, jeudi. Tellement plein que les charmes bucoliques du site lacustre disparaissaient sous la masse festivalière. Trop petit ou pas assez grand? Francois Barras

MC Solaar, son groupe et son public, jeudi à l’Estivale Open Air: 8500 personnes se sont rendues ce soir-là sur les rives d’Estavayer. Sold out. CHRISTIAN BRUN

Sur les rives du lac comme dans un tunnel de métro: l’image paraît assez surréaliste pour en faire une chanson. C’est pourtant l’impression vécue jeudi à l’Open Air Estivale, rassemblement éminemment sympathique et méritoire qui, en quelques années, s’est hissé parmi les «petits gros» de l’offre festivalière romande, bien ancré sur la fidélité de sa population, la qualité de son accueil et une proposition artistique internationale déclinée par style, public et soirée.

Jeudi, donc, place à la variété française des familles. Dès 17 h, une file gigantesque s’étend en bordure du port, présage que la soirée sera chargée ou que le contrôle aux portes est particulièrement zélé – les deux, en fait. À l’intérieur de l’enceinte, le cadre reposant et bucolique du site, tellement proche de l’eau que l’open air a déposé sa deuxième scène carrément sur l’onde, vit ses dernières minutes au tempo des vagues et des mouettes. La taille et la disposition du festival n’ont pas changé, lequel propose ses stands de restauration sur l’aire herbeuse de la Place Nova Friburgo et l’enclos de sa grande scène sur le parking adjacent, côté ville.

Aux stands, on payait par carte cashless qu’il fallait charger chez soi ou sur le site. Le solde non utilisé est récupérable – si on ne l’oublie pas… CHRISTIAN BRUN

Sur la scène principale, Mentissa réussit à transposer le format intime de sa musique à l’exercice d’un grand espace encore tanné par le soleil. Sur le béton, elle fait pousser des fleurs au charme certain, confirmant sa singularité talentueuse malgré son passage par la case The Voice. L’ombre portée des infrastructures VIP devient vite trop courte pour que le public s’y réfugie et Mentissa finit devant une place d’autant mieux remplie que l’ensemble du terrain reçoit à flux continu son lot de spectateurs. En tout, 8500 personnes, moins les centaines de bénévoles, auront pris billet pour ce soir-là – sold out.

Quand Kadebostany démarre son show sur la scène du lac, la place Nova Friburgo est zébrée de files d’attente si imposantes qu’il devient ardu de la traverser. Les rares carrés d’espace vert, le long des rives, sont pris d’assaut. Sur la scène, l’équipe en pagnes noirs de l’électropop lausannois envoie joliment ses hits devant un public sagement réceptif. Dans le ciel, les mouettes planent.

La foule de MC Solaar. CHRISTIAN BRUN

Jeux de mots malins et soubassements jazzy

Rejoindre Claude MC alors que le soleil décline implique de se glisser dans la foule qui marche parmi la foule qui regarde et, coudes au corps, de franchir le goulet donnant accès à la grande scène. Sans doute n’avait-on jamais connu l’Estivale sold out, mais l’impression de densité est particulièrement frappante cette année – et pesante. Est-ce le système cashless instauré via des cartes rechargeables ad hoc (les cartes bancaires ne fonctionnent pas) qui ralentit les flux et renforce cette impression de masse? Aux bars, l’attente en démotive plus d’un. Et compter 20 minutes pour recevoir sa crêpe, malgré les efforts olympiques de la crêpière en nage, peut laisser supposer une certaine surcharge de l’ensemble: la taille du site a-t-elle atteint ses limites?

MC Solaar en format grand orchestre: 13 musiciens mais c’est lui qu’on écoute. CHRISTIAN BRUN

MC Solaar ne se pose pas ces questions: il a raison. Sur la scène comme dans son salon, le bretteur de prose la déroule mains dans les poches, sourire à la lippe. Ses treize musiciens derrière lui font la caution live et groove de cette relecture de huit albums depuis 1990, mais c’est la voix du MC qui prime et récite sans trébucher ses histoires de Caroline, de victimes de la mode, de Harry en Arizona et autres concubines de l’hémoglobine.

Avec ces jeux de mots malins, cette scansion tonique et ces soubassements jazzy, on est dans un rap aussi loin que possible de celui qui déferlera sur Estavayer ce week-end – un autre mot que «rap», pour caractériser le chant autotuné sur masse electro et tempos trap empaquettera-t-il bientôt le style de façon plus adéquate? Vous avez le week-end pour y répondre.

À lire aussi Abo Reportage musical Au Villars Palace, le Montreux Jazz donne de la voix

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.