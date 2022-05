LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Opéra de Lausanne – 150 ans d'histoire théâtrale 150 ans d'histoire théâtrale.

Opéra de Lausanne – 150 ans d'histoire théâtrale DR

De 1871 à 2012, du Casino-Théâtre à l’Opéra de Lausanne, cet album retrace 150 ans d’une passionnante histoire: des personnages, des anecdotes, des témoignages, ainsi que des documents d’archives mis en lumière par les textes de Jean Pierre Pastori et complétés par Antonin Scherrer par rapport à la première édition de ce livre sortie il y a dix ans. L’épopée de la construction du théâtre, l’importance accordée dès le départ au répertoire lyrique, en alternance avec le théâtre, les variétés et les fameuses revues: des premières troupes d’acteurs aux productions internationales d’aujourd’hui, en passant par les festivals et les saisons hors-les-murs, autant d’évènements qui mettent en perspective cette extraordinaire aventure qui a fait le renom international de la scène lausannoise.

