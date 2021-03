Trafic ferroviaire – Opération coup de poing pour la minigare de Bussy-Chardonney Durant tout le week-end, plus de trente ouvriers sont au travail 24 h/24 afin de créer un passage sous voies dans un contre-la-montre haletant. Sarah Rempe

Un travail titanesque imposera une coupure totale des lignes entre Morges et Yens durant tout le week-end. Vanessa Cardoso/24 Heures

Depuis mi-février, c’est une révolution qui s’opère à la gare de Bussy-Chardonney. Le lieu est la première étape d’une modernisation et mise à niveau globale des gares sur la voie de chemin de fer des Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC). «Il s’agit de mettre nos haltes en conformité avec la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), explique Carlos Lopez, chef de projet des MBC. Elles vont toutes subir une métamorphose, mais il faut bien commencer quelque part.»

Avec un premier acte spectaculaire qui se joue dans une vive animation à Bussy-Chardonney, carrefour non seulement routier avec sa fameuse «croisée» (ndlr: elle aussi en chantier), mais aussi nœud ferroviaire du petit train vert entre Bière et Morges. C’est donc là qu’une «opération sans précédent» se déroule depuis vendredi afin de créer un passage sous voies qui permettra de relier de manière sécurisée les deux quais. Et c’est peu dire que le travail à effectuer est impressionnant.