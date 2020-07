Espèces à préserver à Tolochenaz – Opération de rattrapage pour la Maison de la Rivière Covid-19 oblige, l’établissement de Tolochenaz célèbre Pâques en juillet avec une exposition animalière qui oscille entre légèreté et regard critique. Marie Dupaquier

Aline Cardinaux, responsable de la communication, et le responsable de l’éducation à l’environnement, Yann Laubscher. Dupasquier

L’événement «Pâques en juillet, éloge de la biodiversité sauvage et domestique», qui démarre à la Maison de la Rivière de Tolochenaz, n’est pas une simple exposition de petits poussins et de jolis lapins. Orchestrée par Yann Laubscher, responsable de l’éducation à l’environnement, et menée en collaboration avec l’association ProSpecieRara, elle vise à mettre en valeur des races anciennes et rares, et permet même au public d’assister en direct à la naissance de poussins. «C’est un petit clin d’œil mais comme l’exposition arrive plus tard, on ne fait éclore que les œufs d’espèces «classiques», afin de respecter la saisonnalité car les plus rares ont plutôt tendance à pondre au printemps.»

Espèces à respecter

De manière plus globale, l’exposition cherche à pousser la réflexion sur nos modes de vie et de consommation. «Il y a eu deux-trois contretemps cette année, lâche le directeur de la Maison de la Rivière, Jean-François Rubin, avec un brin d’ironie, mais on tenait vraiment à ce qu’elle ait lieu.» En effet, dans le centre tolochinois où «on a plutôt tendance à voir le verre à moitié plein», le contexte lié à la pandémie de coronavirus aura eu pour avantage de renforcer le message véhiculé par l’exposition. «Quand vous avez des chauves-souris qui vivaient tranquillement dans leur grotte et que l’humain se met en interaction avec elles, on voit que cela peut mener à des conséquences catastrophiques. Il est primordial de conserver un espace vital où les espèces sauvages peuvent s’épanouir. Plus que jamais, le respect, la connaissance de cause et l’éthique sont à privilégier, ainsi qu’un marché et des espèces locales.»

L’intervention de l’homme a parfois des conséquences catastrophiques Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière

Des canards de Poméranie, des poules appenzelloises ou encore des lapins renards, autant de spécimens sont à découvrir durant le mois de juillet au cœur du centre naturaliste. Des races qui, malheureusement, pourraient être menacées. Dans le but de sélectionner uniquement celles qui étaient les plus rentables pour la production, de nombreuses espèces ancestrales ont frôlé ou subi l’extinction. À l’instar de l’emblématique vache fribourgeoise, dont le dernier taureau est en fait mort dans les années 70. C’est pour protéger et valoriser les bêtes de rente, mais également les plantes de culture, que ProSpecieRara a été fondée en 1982.

«Personne ne peut prédire quelles seront les races les mieux adaptées au changement climatique», rappelle le directeur de la Maison de la Rivière. C’est pourquoi ici, comme chez ProSpecieRara, on tâche de conserver une diversité génétique, au niveau sauvage pour la première institution, et domestique pour la seconde.