Skicross – Opération «du bronze pour Fanny Smith»: l’épilogue Le métal envoyé à lematin.ch par ses lecteurs, après la disqualification de la skicrosseuse vaudoise aux JO de Pékin, a enfin servi. Deux médailles très spéciales lui ont été remises samedi à Villars-sur-Ollon. Robin Carrel Villars-sur-Ollon

Une vraie médaille et deux autres créées pour l’occasion. DR

Il y a quasiment quatorze mois, la Suisse romande s’était réveillée aux aurores pour suivre la finale de l’épreuve de skicross des Jeux olympiques 2022 en Chine et les téléspectateurs avaient avalé leur premier café du matin frustrés, voire carrément en colère. La Vaudoise, troisième sur la piste de Zhangjiakou, avait été disqualifiée par le jury au profit de l’Allemande Daniela Maier, pour une improbable touchette en fin de parcours.

La détresse de la Suissesse dans l’aire d’arrivée avait touché nombre de ses fans. Sur place, lematin.ch, aussi, avait peu goûté la décision du jury et avait lancé, dans la foulée depuis la Chine, un appel aux dons de bronze. Puisque le Comité international olympique avait retiré cette troisième place à la skieuse, le public romand, lui, se mobiliserait forcément! Et ça n’a pas manqué.

Car les lecteurs ont été nombreux à trouver de quoi fondre la médaille si méritée par Fanny Smith et nos bureaux de l’Avenue de la Gare à Lausanne ont vite servi d’entrepôt. Plus d’une année après, la Villardoue a fini par recevoir sa vraie médaille olympique, il y a une dizaine de jours à Ouchy, après que l’affaire est allée jusqu’au Tribunal arbitral du sport. La récompense a été partagée avec Daniela Maier et tout était bien qui finissait bien. Ou presque!

Parce qu’il fallait tout de même que le bronze récolté serve pour boucler la boucle. Il a fallu attendre que le CIO lui remette la vraie breloque pour qu’enfin on puisse lui offrir les médailles «made in Romandie»… Mais le métal - un chaudron, des pièces, des poids, des boucles d’oreilles, des cymbales, on en passe et des plus lourds -, envoyé par les fans de l’athlète de 30 ans et les nombreuses personnes tellement touchées par les larmes de la Vaudoise ce jour de février 2022, est passé entre les mains expertes de la Fonderie Brügger à Villars-sur-Glâne.

Et c’est peu dire que le rendu a encore agrandi l’éternel sourire de Fanny Smith, à l’occasion de sa fête de fin de saison, dans son fief des Alpes vaudoises: «Il y a eu pas mal d’émotions, avant de trouver enfin une solution autour de cette médaille olympique, a expliqué la skieuse, après s’être vu remettre ses deux lourdes breloques par un gamin du coin. Mais tout l’amour que j’ai reçu… Ça a pris un an, mais cette initiative pour me remettre une médaille de la part des fans était vraiment énorme. J’étais toute heureuse quand j’ai vu ça. Franchement, comme on s’est tous rassemblés autour de cette journée olympique, c’était exceptionnel.»

Deux médailles, une petite et une immense et forcément très lourde, lui ont été passées autour du cou avec un design très spécial, œuvre de Philippe Geluck. L’animal favori de l’artiste belge, auteur des bandes dessinées du «Chat», a pu être reproduit sur du bronze pour mettre enfin un terme à l’opération «Du bronze pour Fanny Smith», qui a mobilisé les Romands de façon pour le moins inattendue plus d’un an auparavant.

La boucle a donc été bouclée, mais pas pour Fanny Smith, qui compte bien ajouter encore quelques médailles à sa collection dans les prochaines années. Des vraies, cette fois, et pourquoi pas dans un métal plus précieux encore.

